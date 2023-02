Bullismo su una ragazzina di Arezzo: video online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bullismo SU UNA ragazzina DI Arezzo- Un’aggressione brutale, tanto che risulta difficile immaginare sia stata messa in atto da ragazzini. Un’undicenne è stata picchiata con una cintura, torturata e strappati i capelli, una violenza indicibile e indecente. I genitori della ragazzina hanno raccontato questa agghiacciante vicenda, all’AGI. I fatti sono accaduti sabato scorso nell’area del parcheggio Cadorna ad Arezzo dove la piccola è stata accerchiata e picchiata da un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 14 anni. Necessario portare la vittima al pronto Soccorso, dove l’hanno dimessa dopo ore. I genitori hanno sporto denuncia alla polizia. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Arezzo. Sembrerebbe essersi trattato di un agguato in piena regola. La ragazzina sarebbe ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 febbraio 2023)SU UNADI- Un’aggressione brutale, tanto che risulta difficile immaginare sia stata messa in atto da ragazzini. Un’undicenne è stata picchiata con una cintura, torturata e strappati i capelli, una violenza indicibile e indecente. I genitori dellahanno raccontato questa agghiacciante vicenda, all’AGI. I fatti sono accaduti sabato scorso nell’area del parcheggio Cadorna addove la piccola è stata accerchiata e picchiata da un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 14 anni. Necessario portare la vittima al pronto Soccorso, dove l’hanno dimessa dopo ore. I genitori hanno sporto denuncia alla polizia. Sul caso indaga la Squadra Mobile di. Sembrerebbe essersi trattato di un agguato in piena regola. Lasarebbe ...

