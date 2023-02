Brighton, c'è la fila per De Zerbi: un inglese in pole ma ci sono anche 4 italiane (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Brighton potrebbe perdere di nuovo il suo allenatore. Come per Potter, sono tante le lusinghe a De Zerbi. Secondo il Telegraph, il Tottenham... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilpotrebbe perdere di nuovo il suo allenatore. Come per Potter,tante le lusinghe a De. Secondo il Telegraph, il Tottenham...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Brighton, c'è la fila per De Zerbi: un inglese in pole ma ci sono anche 4 italiane: Il Brighton potrebbe perdere di… - sportli26181512 : Telegraph - De Zerbi piace alle big di Serie A ma anche al Tottenham per il post-Conte. Occhio alla clausola: L'imp… - N_Bennati : @AlexanderTioz @perelaa Secondo me le differenze sono molte molte di più, a cominciare dalla pressione mediatica (v… -