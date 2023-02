(Di mercoledì 22 febbraio 2023) A volte i wrestler devonolaa causa di seri infortuni, altre invece riescono ai conti col wrestling secondo i propri termini. Tra questi vi è, ex membro WWE, che sebbene non abbia ancora chiuso al 100% con il quadrato, si sta avvicinando al giorno in cui dovrà appendere gli stivali al chiodo: in virtù di ciò, l’ex WWE Tag Team Champion ha le idee chiare su chi vorrebbe come ultimo avversario. Un attestato di stima Parlando a Reffin It Up conHebner,ha dichiarato che gli piacerebbe molto affrontarenel suo ultimo in:“Non sochi sarebbe perché vorrei che fosse il modo più romantico di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Brian Kendrick: 'Ho sempre pensato di chiudere la carriera in un match contro Bryan Danielson'… - TSOWrestling : Brian Kendrick offre un po' di ipotesi per un eventuale match di ritiro #TSOW #TSOS -

Brian Kendrick in una recente intervista ha svelato di voler affrontare Bryan Danielson come ultimo avversario sul ring.