Brescia, muore in ospedale due mesi dopo l’incidente: la tragedia avvenuta in sella al suo scooter in tangenziale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Brescia incidente in tangenziale, è morto dopo due mesi uno dei due uomini rimasti feriti nello scontro dello scorso 30 dicembre TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023)incidente in, è mortodueuno dei due uomini rimasti feriti nello scontro dello scorso 30 dicembre TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiacereIseo : Muore due mesi dopo l'incidente in scooter, addio a Agostino Serlini - Giornale di Brescia - Giorno_Brescia : Incidente a Desenzano del Garda, frontale sulla provinciale: muore donna di 32 anni - Ordin21293009 : @GiorgiaMeloni Muore a 18 anni per un malore improvviso: Desenzano (Brescia) in lacrime per Giulia - isamiccoli52 : RT @Adnkronos: Un 29enne algerino è stato accoltellato a morte questa notte a Milano, in viale Campania, all'angolo con via Moretto da Bres… - Adnkronos : Un 29enne algerino è stato accoltellato a morte questa notte a Milano, in viale Campania, all'angolo con via Morett… -