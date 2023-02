Brava Meloni | caos nell' opposizione | chi a sinistra sta con la premier | un trionfo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sì, il Superbonus è il segno dell'apocalisse; ma lain fondo in fondo, non è malaccio. Al dì là del furore ideologico del grillismo e dellaradicale, vi è una sorta d'inedito spaesamento nei commenti che daavvolgono lae il suo decreto che, all'improvviso, stoppa la cessione del credito e lo sconto in fattura per evitare il default dello Stato e un debito pubblico immenso come i sogni del Pd. Ed è tutt'un florilegio inatteso di estimatori della Giorgia, che pur rimangono avversari politici. Aveva iniziato Carlo Calenda twittando, e sconcertando i suoi: «La scelta del governo di chiudere il bonus 110% è totalmente condivisibile. È un provvedimento che ha generato uno spreco di risorse mai vistoa recente storia repubblicana. Un provvedimento iniquo che ha drogato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Carlo #Calenda: “La scelta del Governo di chiudere il bonus 110% è totalmente condivisibile. È un provvedimento che… - patriziadegioia : RT @evamarghe: L'Italia è con voi brava Giorgia Meloni! - jeanroquentin : RT @claudiocerasa: “Chi sostiene l'Ucraina anche militarmente lavora per la pace”, dice Meloni. Brava. - Luigi18261 : @FratellidItalia Che brava la Meloni e il suo Governo… allora vediamo: stoppiamo il 110% perché è una misura di sin… - cpetacci : ringrazia Nordio... ma la Bongiorno era troppo brava per la Meloni? forse la faceva ombra.. -

Giorgiacome la faccia d'angelo usata dai vecchi missini per prendere possesso della stanza dei bottoni,all'opposizione, ma incapace di governare e ancora la leader vicina all'Ungheria ...Dopo la vittoria di Giorgialei ha twittato: "Oggi inizia la resistenza". Poi l'hanno ... Pregiudizi "Spesso se vediamo una sola donna in classifica pensiamo che sia l'unica. Magari non è ...

“Meloni brava Per me è un avversario politico. Col suo governo ha mostrato il vero volto” Il Fatto Quotidiano

Ennesimo congresso nel Pd: Meloni è brava sì o no Poi arriva ... Secolo d'Italia

Enrico Letta, retroscena: "Brava Meloni" per la poltrona Nato Liberoquotidiano.it

Superbonus, Cottarelli (Pd) plaude al governo: “Era un’esagerazione, brava Meloni” Globalist.it

Superbonus | Cottarelli Pd plaude al governo | ' Era un ... Zazoom Blog

Dal mostro fascista alla grande statista il passo è breve, almeno per alcuni esponenti del Pd. In campagna elettorale i dem hanno puntato ...Ignazio La Russa a 'Belve' su Rai 2: "Un figlio gay Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un figlio che non mi somiglierebbe" ...