Borussia Dortmund, il ds Kehl spegne le voci di mercato su Bellingham: “Non abbiamo ricevuto offerte” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato alla Bild sul futuro di Jude Bellingham, stellina del centrocampo giallonero che, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, sarebbe nel mirino di Real Madrid e dei grandi club inglesi. “Jude sta benissimo al Borussia Dortmund e comunque non abbiamo parlato con nessuno, nè abbiamo ricevuto offerte per lui – ha dichiarato Kehl –. Ha ancora due anni di contratto ed è una pedina molto importante per la nostra squadra, abbiamo bisogno di lui per inseguire i nostri obiettivi e siamo felici di vederlo concentrato solo sul Borussia: nella sua mente non c’è spazio per altro al momento“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sebastian, direttore sportivo del, ha parlato alla Bild sul futuro di Jude, stellina del centrocampo giallonero che, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, sarebbe nel mirino di Real Madrid e dei grandi club inglesi. “Jude sta benissimo ale comunque nonparlato con nessuno, nèper lui – ha dichiarato–. Ha ancora due anni di contratto ed è una pedina molto importante per la nostra squadra,bisogno di lui per inseguire i nostri obiettivi e siamo felici di vederlo concentrato solo sul: nella sua mente non c’è spazio per altro al momento“. SportFace.

