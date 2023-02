Borussia Dortmund, Cramer sul no a CR7: «Non contano i social» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Carsten Cramer, amministratore delegato del Borussia Dortmund, sul rifiuto della società tedesca a CR7 Carsten Cramer, amministratore delegato del Borussia Dortmund, ha parlato a in un podcast di Kicker del rifiuto di ingaggiare Cristiano Ronaldo a gennaio. PAROLE – «Il valore del Borussia Dortmund non dipende dal numero di follower sui social media. Siamo una squadra di calcio, questa è l’idea più importante. Potremmo avere le migliori idee di marketing del mondo, ma se poi perdiamo 3-0 in casa contro il Friburgo, non serve a niente. Vendiamo 500.000 magliette all’anno ai tifosi, sono loro gli ambasciatori del Borussia Dortmund». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Carsten, amministratore delegato del, sul rifiuto della società tedesca a CR7 Carsten, amministratore delegato del, ha parlato a in un podcast di Kicker del rifiuto di ingaggiare Cristiano Ronaldo a gennaio. PAROLE – «Il valore delnon dipende dal numero di follower suimedia. Siamo una squadra di calcio, questa è l’idea più importante. Potremmo avere le migliori idee di marketing del mondo, ma se poi perdiamo 3-0 in casa contro il Friburgo, non serve a niente. Vendiamo 500.000 magliette all’anno ai tifosi, sono loro gli ambasciatori del». L'articolo proviene da Calcio News 24.

