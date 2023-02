Borseggiatrice in manette | rubava portafogli al supermecato

Leggi su zon

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)arrestata nella flagranza del reato di furto con destrezza in un supermercato di Pontecagnano PONTECAGNANO – Nella giornata di martedì 21 febbraio, i militari della Stazione di Pontecagnano hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto con destrezza laV.D.L.. L’arresto La donna finita in, era stata trovata in possesso di due, contenenti diverse centinaia di euro, sottratti a due ignare avventrici di un supermercato. Scoperta dai carabinieri, laè stata così tratta in arresto in flagranza di reato. Segui ZON.IT su Google News.