Borse Ue deboli in attesa dei verbali Fed. A Milano ok Stellantis dopo conti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il mercato spera in indicazioni sulla strategia monetaria, all'indomani del tonfo di Wall Street. A Piazza Affari giù le banche. Euro sotto 1,07 dollari. Petrolio in discesa, prezzi del gas in aumento Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il mercato spera in indicazioni sulla strategia monetaria, all'indomani del tonfo di Wall Street. A Piazza Affari giù le banche. Euro sotto 1,07 dollari. Petrolio in discesa, prezzi del gas in aumento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Aggiornamento - Borse europee deboli ????-0,7% ????-0,2% ????-0,4% ????-0,2% Piazza Affari, accelera Leonardo +2,9%. Pesa… - InvestimentiBNP : #AggiornamentoMercati Borse europee in rosso dopo dati manufatturieri deboli Le Borse europee sono di nuovo in ca… - 24finanza : Borse europee deboli in attesa dei dati sull'attività manifatturiera - infoiteconomia : Borse europee deboli in attesa dei dati sull'attività manifatturiera - sole24ore : ?? #Borse europee deboli in attesa dei dati sull'attività manifatturiera: -