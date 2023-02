Borse, Europa sui minimi aspetta i verbali Fed. Piazza Affari maglia nera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il mercato aspetta nuove indicazioni sulla strategia monetaria, all'indomani del tonfo di Wall Street. A Piazza Affari in coda Recordati e Finacobank. Euro sotto 1,07 dollari. Petrolio in discesa, prezzi del gas in aumento. Spread sale a 196 punti, rendimenti sopra il 4,5% Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il mercatonuove indicazioni sulla strategia monetaria, all'indomani del tonfo di Wall Street. Ain coda Recordati e Finacobank. Euro sotto 1,07 dollari. Petrolio in discesa, prezzi del gas in aumento. Spread sale a 196 punti, rendimenti sopra il 4,5%

