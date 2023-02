Borsa Milano oggi, Piazza Affari in rosso trascinata dalle banche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Giornata negativa per le Borse europee, con vendite diffuse visto che gli investitori continuano a prendere le distanze dal mercato azionario. La preoccupazione riguarda per lo più le misure della Fed e della Bce sui tassi. In Italia il presidente di Confindustria Carlo Bonomi invita apertamente la Banca centrale europea a una riflessione sulla sua politica monetaria, che non starebbe dando gli effetti sperati. C’è poi lo scenario di guerra molto cupo dopo il discorso di Vladimir Putin, le sue minacce all’Occidente e l’uscita della Russia dal trattato Start sui limiti alle armi nucleari. Al Ttf di Amsterdam risale il prezzo del gas, sopra i 50 euro al megawattora. In forte discesa il valore del petrolio, con Brent e Wti che calano di circa il 2%. A Milano il Ftse Mib perde l’1,12% e chiude a 27.101,53. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Giornata negativa per le Borse europee, con vendite diffuse visto che gli investitori continuano a prendere le distanze dal mercato azionario. La preoccupazione riguarda per lo più le misure della Fed e della Bce sui tassi. In Italia il presidente di Confindustria Carlo Bonomi invita apertamente la Banca centrale europea a una riflessione sulla sua politica monetaria, che non starebbe dando gli effetti sperati. C’è poi lo scenario di guerra molto cupo dopo il discorso di Vladimir Putin, le sue minacce all’Occidente e l’uscita della Russia dal trattato Start sui limiti alle armi nucleari. Al Ttf di Amsterdam risale il prezzo del gas, sopra i 50 euro al megawattora. In forte discesa il valore del petrolio, con Brent e Wti che calano di circa il 2%. Ail Ftse Mib perde l’1,12% e chiude a 27.101,53. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si ...

