Borsa: Milano cede con Recordati e utility, bene Stellantis (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continuano le vendite a Piazza Affari dove tengono ancora una volta banco i timori degli investitori per la stretta monetaria. Il Ftse Mib cede lo 0,4% appesantito dalle vendite su Recordati ( - 3,1%),... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continuano le vendite a Piazza Affari dove tengono ancora una volta banco i timori degli investitori per la stretta monetaria. Il Ftse Miblo 0,4% appesantito dalle vendite su( - 3,1%),...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : #Borsa: Europa in apnea aspetta verbali Fed, a Milano ingrana Stellantis (RCO) - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati - fisco24_info : Borsa: Milano cede con Recordati e utility, bene Stellantis: Vendite su Enel, Eni e Tim, male Covivio dopo i conti - ansa_economia : Borsa: Milano apre in leggero calo (-0,17%). L'indice Ftse Mib scende a 27.362 punti #ANSA - BJLiguria : Borsa: avvio negativo per Milano, con il Ftse Mib che aumenta le perdite - ForexOnlineMeIt : Stellantis, Nexi e Saipem: le azioni da comprare oggi in Borsa Milano - Verità&Affari -