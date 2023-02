Borsa: Milano cede ( - 1,1%) con l'Europa in attesa della Fed (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Milano perde colpi a metà mattina, con il Ftse Mib che cede oltre l'1,1%, maglia nera tra le Borse del Vecchio Continente. Londra arretra dello 0,9%, Francoforte e Parigi dello 0,7% con i timori per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023)perde colpi a metà mattina, con il Ftse Mib cheoltre l'1,1%, maglia nera tra le Borse del Vecchio Continente. Londra arretra dello 0,9%, Francoforte e Parigi dello 0,7% con i timori per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Milano cede (-1,1%) con l'Europa in attesa della Fed: Maglia nera tra le Borse del Vecchio Continente - ForexOnlineMeIt : Borsa: avvio negativo per Milano, con il Ftse Mib che aumenta le perdite | Liguria Business Journal - ansa_economia : Borsa: Milano cede con Recordati e utility, bene Stellantis. Vendite su Enel, Eni e Tim, male Covivio dopo i conti… - Psicopompo_ : Comunque ormai io giro per Milano senza un cazzo nella borsa perché ho paura che mi derubino anche delle mutande - ForexOnlineMeIt : Borsa: avvio negativo per Milano, con il Ftse Mib che aumenta le perdite | Liguria Business Journal -