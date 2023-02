Borsa: l'Europa apre in calo, Londra cede lo 0,51% (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Avvio in calo per le Borse europee, dove i timori sul rialzo dei tassi continuano a pesare sull'umore degli investitori. A Francoforte il Dax ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,36% a 15.342 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Avvio inper le Borse europee, dove i timori sul rialzo dei tassi continuano a pesare sull'umore degli investitori. A Francoforte il Dax ha avviato le contrattazioni indello 0,36% a 15.342 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: l'Europa apre in calo, Londra cede lo 0,51%: Parigi e Francoforte arretrano dello 0,36% - of_osservatorio : #banche europee troppo piccole. In #Borsa #JPMorgan vale come la somma delle top 9 #Europa. #FSI ha il 9% di #Anima… - fisco24_info : Borsa: Asia in rosso con Wall Street e i timori sui tassi: Tokyo -1,3% e Seul -1,7%. Giù i future sull'Europa - ForexOnlineMeIt : Borsa: avvio negativo per Milano e l'Europa. Giornata ricca di dati macro | Liguria Business Journal - infoiteconomia : Borsa: deludono pmi manifattura e l'Europa cede, Milano -