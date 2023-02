Bonus, i piccoli interventi in edilizia libera da provare con autocertificazione per la cessione crediti: ecco cosa sapere (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bonus, i piccoli interventi in edilizia libera sono da provare con l’autocertificazione ai fini della cessione dei crediti d’imposta o dello sconto in fattura. È questo, per l’Agenzia delle entrate, il documento ammissibile per i lavori che sono iniziati prima del 17 febbraio scorso, giorno di entrata in vigore del decreto che ha bloccato le ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023), iinsono dacon l’ai fini delladeid’imposta o dello sconto in fattura. È questo, per l’Agenzia delle entrate, il documento ammissibile per i lavori che sono iniziati prima del 17 febbraio scorso, giorno di entrata in vigore del decreto che ha bloccato le ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serebellardinel : RT @sologiuma: @serebellardinel @Mov5Stelle @pengueraffaele Parlano di un buco inesistente x giustificare quello che non potevano fare, ora… - sologiuma : @serebellardinel @Mov5Stelle @pengueraffaele Parlano di un buco inesistente x giustificare quello che non potevano… - luca_arf : @La7tv @lucatelese Nero che emerge? Lei è fuori dalla realtà, un bonus che copre per adesso il3,4 con costi stellar… - improbbldreamss : ci sono pure io tra i piccoli e cari numeri ho comprato il mio mots7 con i soldi dello stato (il bonus cultura) ved… - gdc2022 : @QRepubblica Avete tanti arretrati che avete paura di diventare poveri? Altri piccoli bonus tipo quello per alberg… -