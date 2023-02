Bonus casa: arriva il trasferimento delle rate, occhio alla nuova normativa “attenzione” | Sta succedendo ora (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gli eredi di chi ha eseguito un intervento edilizio tramite detrazione fiscale possono usufruire delle restanti rate della riduzione? Ecco la risposta Poniamo il caso che un contribuente sia nudo proprietario di immobili il cui usufrutto è dei genitori, che hanno apportato lavori edilizi nel periodo 2021-2022. Che cosa succede in caso di morte? È dunque possibile che le rate di cui non si è beneficiato vengano trasmesse all’erede? Bonus edilizi-ilovetrading.itSi tratta di una domanda frequente, a cui ha dato risposta direttamente l’Agenzia delle Entrate. Essa infatti sottolinea che, se gli eredi del beneficiario del diritto d’uso sono beneficiari a tutti gli effetti dell’immobile su cui si sono eseguiti i lavori, allora è possibile per costoro detrarre le rate restanti ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gli eredi di chi ha eseguito un intervento edilizio tramite detrazione fiscale possono usufruirerestantidella riduzione? Ecco la risposta Poniamo il caso che un contribuente sia nudo proprietario di immobili il cui usufrutto è dei genitori, che hanno apportato lavori edilizi nel periodo 2021-2022. Che cosa succede in caso di morte? È dunque possibile che ledi cui non si è beneficiato vengano trasmesse all’erede?edilizi-ilovetrading.itSi tratta di una domanda frequente, a cui ha dato risposta direttamente l’AgenziaEnt. Essa infatti sottolinea che, se gli eredi del beneficiario del diritto d’uso sono beneficiari a tutti gli effetti dell’immobile su cui si sono eseguiti i lavori, allora è possibile per costoro detrarre lerestanti ...

