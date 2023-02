Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@bonucci_leo19 snobba il @acmilan: 'Ho amato solo due maglie, @Azzurri e @juventusfc' - #ACMilan #Milan… -

Il polacco ha subito trovato il gol in campionato contro Fiorentina e Salernitana , vedendosi annullare la doppietta contro i campani per il noto caso del fuorigioco inesistente di, dopo la ...Il polacco ha subito trovato il gol in campionato contro Fiorentina e Salernitana , vedendosi annullare la doppietta contro i campani per il noto caso del fuorigioco inesistente di, dopo la ...

JUVE, ORA SI GIOCA SU DUE TAVOLI Tutto Juve

Un nuovo ciclo con un successo europeo: la Juve chiede ad Allegri di vincere la coppa La Gazzetta dello Sport

Bonucci snobba il Milan: “Ho amato solo due maglie, Italia e Juve” Pianeta Milan

Bonucci, messaggio a Federer e Nadal: “La vostra foto è una lezione” Tuttosport