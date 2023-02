Bonaccini, via gli occhiali a goccia? No, conta cosa so fare (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il governatore della Campania, De Luca, le chiede di togliere gli occhiali a goccia, li toglie? "No, penso che agli italiani interessi cosa sono in grado di fare. Rispetto l'opinione di Vincenzo ma io ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il governatore della Campania, De Luca, le chiede di togliere gli, li toglie? "No, penso che agli italiani interessisono in grado di. Rispetto l'opinione di Vincenzo ma io ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Stefano #Bonaccini: 'La sottosegretaria Montaruli, condannata in via definitiva per peculato, deve subito lasciare… - InnovateEurope : Forte @ellyesse ! #PrimariePd, Schlein chiude al ticket con Bonaccini: 'Finito il tempo delle donne vice'… - geppy2911 : Bonaccini (53%) e Schlein (35%) sfida ai gazebo per la segreteria del Pd - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'La presenza social di Stefano Bonaccini e Elly Schlein: l'analisi ANSA e DataMediaHub #ANSA… - SarevokFC : RT @patricelumumb19: Elly Schlein @ellyesse e Stefano Bonaccini @sbonaccini Via al televoto -