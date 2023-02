Bologna Vs Inter: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I felsinei inseguono il sogno di un piazzamento europeo, i nerazzurri per blindare il secondo posto e avvicinarsi il più possibile alla vetta. Bologna Vs Inter si giocherà domenica 26 febbraio 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Dall’Ara. Bologna VS Inter: LE probabili formazioni Bologna(4-1-4-1): Skorupski, Posch, Lucumi, Sosa, Cambiaso, Schouten, Orsolini, Ferguson, Dominguez, Soriano, Barrow. All. Thiago Motta Inter(3-5-2): Onana, Skrinjar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Cahlanoglu, Mkhitaryan, Dumfries, Lukaku, Dzeko. All. Inzaghi dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Sky ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I felsinei inseguono il sogno di un piazzamento europeo, i nerazzurri per blindare il secondo posto e avvicinarsi il più possibile alla vetta.Vssi giocherà domenica 26 febbraio 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Dall’Ara.VS: LE(4-1-4-1): Skorupski, Posch, Lucumi, Sosa, Cambiaso, Schouten, Orsolini, Ferguson, Dominguez, Soriano, Barrow. All. Thiago Motta(3-5-2): Onana, Skrinjar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Cahlanoglu, Mkhitaryan, Dumfries, Lukaku, Dzeko. All. InzaghiIN TV Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Sky ...

