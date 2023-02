Bollo auto: quando è possibile ottenere l’esenzione per invalidità (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Forse ancora ad oggi non tutti sono a conoscenza delle esenzioni che riguardano l’invalidità civile. quando viene rilasciata una percentuale di invalidità, e si inizia a beneficiare della legge 104 e si possono godere alcuni diritti propri della condizione di svantaggio in cui sfortunatamente si versa. Scopriamo nell’articolo di oggi quando è possibile beneficiare di sussidi ed esenzioni inerenti al pagamento del Bollo auto in una condizione di disabilità. Alcuni sottovalutano la possibilità di non pagare il Bollo auto, ma allora come si fa a sapere se ci si trova in questa condizione? In più, quello che non sappiamo è che alcuni vantaggi vengono riservati anche ai caregiver, ossia ai familiari che si prendono carico di accudire la ... Leggi su blowingpost (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Forse ancora ad oggi non tutti sono a conoscenza delle esenzioni che riguardano l’civile.viene rilasciata una percentuale di, e si inizia a beneficiare della legge 104 e si possono godere alcuni diritti propri della condizione di svantaggio in cui sfortunatamente si versa. Scopriamo nell’articolo di oggibeneficiare di sussidi ed esenzioni inerenti al pagamento delin una condizione di disabilità. Alcuni sottovalutano la possibilità di non pagare il, ma allora come si fa a sapere se ci si trova in questa condizione? In più, quello che non sappiamo è che alcuni vantaggi vengono riservati anche ai caregiver, ossia ai familiari che si prendono carico di accudire la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luciapirruccioC : Invalidi 4 Bonus Auto ?? : ? Detrazione 19% Spesa ? Iva Agevolata al 4% ? Esenzione Bollo ? Esenzione imposta… - Nicolet29958472 : @FrancescoLollo1 È arrivata la bolletta di luce e gas e dopo bollo auto, revisione auto, assicurazione auto, specif… - MrBronsonTweet : @MICIPIACE @dottorbarbieri Concordo. Purtroppo alcuni servizi iniziano ad essere riservati SOLO con Spid! Mi è succ… - VivaLaValex : In 5 gg ho ricevuto 3 multe. 2 eccessi di velocità non miei per più di 300€ e la multa per mancato bollo auto per 2… - PMI_it : Stralcio multe e bollo auto: regole per la tregua fiscale: Se il Comune approva lo stralcio cartelle, sulle multe s… -