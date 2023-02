BMW X5 e X6 - Anche le M diventano ibride

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) A pochi giorni dalla presentazione del restyling della gamma X5 e X6 la BMW è pronta a presentare le varianti sportive X5 M Competition e X6 M Competition. Le due Suv si rinnovano non soltanto a livello estetico, madal punto di vista tecnico con l'introduzione di un otto cilindri mild mybrid aggiornato. Per il momento il costruttore non ha specificato le tempistiche d'introduzione sul mercato e i prezzi, che per le versioni uscenti partivano, rispettivamente, da 150.500 e 157.150 euro. Il V8 da 625 CV diventa mild hybrid. Il cuore delle X5 M e X6 M rimane il V8 biturbo di 4.4 litri, che è stato però elettrificato, diventando il primo propulsore mild mybrid firmato M: è stato infatti applicato un sistema a 48V con un motore elettrico da 12 CV e 200 Nm integrato nel cambio automatico otto marce M Steptronic, inoltre è presente un motorino d'avviamento a cinghia. ...