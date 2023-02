BMW Superbike, presentata ufficialmente la nuova livrea del team satellite (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il team satellite di BMW in Superbike non ha impattato in modo entusiasmante nella stagione 2023 di SBK. Almeno nei test: le prove del precampionato, infatti, non hanno regalato grandi acuti ai due centauri, ma nonostante le prestazioni poco esaltanti nel box c’è comunque fiducia in vista dell’inizio ufficiale dell’annata. Le dichiarazioni dei due piloti di BMW Superbike (Credit foto – BMW)“Inizio sempre la stagione con l’aspettativa di provare a vincere e di essere sul podio – ha detto un fiducioso Loris Baz durante la presentazione della livrea della moto –. È questo ciò che voglio ed è per questo che mi alleno. L’obiettivo del team è essere sempre in top 10 con entrambi i piloti e penso che stare in top 5-6 sarebbe molto positivo. Il livello del campionato diventa più alto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildi BMW innon ha impattato in modo entusiasmante nella stagione 2023 di SBK. Almeno nei test: le prove del precampionato, infatti, non hanno regalato grandi acuti ai due centauri, ma nonostante le prestazioni poco esaltanti nel box c’è comunque fiducia in vista dell’inizio ufficiale dell’annata. Le dichiarazioni dei due piloti di BMW(Credit foto – BMW)“Inizio sempre la stagione con l’aspettativa di provare a vincere e di essere sul podio – ha detto un fiducioso Loris Baz durante la presentazione delladella moto –. È questo ciò che voglio ed è per questo che mi alleno. L’obiettivo delè essere sempre in top 10 con entrambi i piloti e penso che stare in top 5-6 sarebbe molto positivo. Il livello del campionato diventa più alto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gponedotcom : “A Jerez, in due curve, Alvaro prendeva mezzo secondo a Scott. C’è un problema grosso da risolvere e la situazione… - gp_undar : RT @gponedotcom: Fuoco alle polveri per la prima giornata di test delle derivate: Rea e Toprak metteno nel mirino la Ducati di Bautista, at… - gponedotcom : Fuoco alle polveri per la prima giornata di test delle derivate: Rea e Toprak metteno nel mirino la Ducati di Bauti… - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: La ZX-10RR avrà una nuova omologazione, ma si presenterà ai blocchi di partenza con 14.600 giri, ovvero 1500 meno rispetto… - gponedotcom : La ZX-10RR avrà una nuova omologazione, ma si presenterà ai blocchi di partenza con 14.600 giri, ovvero 1500 meno r… -