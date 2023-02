Bmw Italia e Plenitude insieme per soluzioni ricarica elettrica dedicate (Di mercoledì 22 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Plenitude, attraverso la sua società controllata Be Charge, e Bmw Italia hanno siglato un accordo per sviluppare nuove offerte per la ricarica elettrica pensate per favorire ulteriormente gli spostamenti a zero emissioni su strada. Plenitude e Bmw Italia per tutta la durata della partnership offrono, tramite l’App Be Charge ai clienti Bmw o Mini che possiedono un’auto elettrica, una tariffa a consumo dedicata su tutta la rete nazionale di ricarica Plenitude + Be Charge e un’ulteriore promozione sui punti di ricarica co-brandizzati. Infine, le due Società collaboreranno all’individuazione di aree in cui installare nuovi hub di ricarica Plenitude + Be Charge, con ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) –, attraverso la sua società controllata Be Charge, e Bmwhanno siglato un accordo per sviluppare nuove offerte per lapensate per favorire ulteriormente gli spostamenti a zero emissioni su strada.e Bmwper tutta la durata della partnership offrono, tramite l’App Be Charge ai clienti Bmw o Mini che possiedono un’auto, una tariffa a consumo dedicata su tutta la rete nazionale di+ Be Charge e un’ulteriore promozione sui punti dico-brandizzati. Infine, le due Società collaboreranno all’individuazione di aree in cui installare nuovi hub di+ Be Charge, con ...

