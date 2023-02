Bmw | inaugurata a Roma una mostra per celebrare i primi vent’anni nella Capitale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) BMW ha celebrato il 20° anniversario di presenzacon una nuova edizione della“The Italians’ Touch. Una storia di passione”. “Il successo di pubblico, oltre 2mila visitatori in un mese a Milano, ci ha convinto che fosse una bella idea portare l’esposizione anche qui a– ha spiegato Massimiliano Di Silvestre, ad e presidente BMW Italia – in questo spazio molto importante per noi”. Visibile per un mese, negli spazi dell’Urban Store BMW di via Barberini, realizzata da BMW Italia in collaborazione con BMW Classic, la, vuole raccontare i talenti italiani che hanno collaborato o che collaborano al successo del BMW Group nel mondo. Un filo conduttore che lega la storia del marchio bavarese all’Italia, ai suoi luoghi, ai campioni, ai maestri dello stile e del design. Il ...