Blocco Cessione dei Crediti: ecco i bonus ancora sfruttabili (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Stop alla Cessione dei Crediti e allo sconto in fattura: ecco quali sono i bonus che sono esclusi dalla “stretta”. Scopriamolo. È scattata la “stretta” della Cessione del credito e dello sconto in fattura legata ai bonus edilizi. L’unica modalità ammessa è la detrazione fiscale. Non tutti i bonus rientrano nella “stretta” decisa dall’Esecutivo Meloni. Il provvedimento n. 11 dell’anno 2023 introduce limitazioni alle cessioni dei Crediti d’imposta, ma solo a quelle derivanti dai bonus edilizi, tra cui il Superbonus, il bonus ristrutturazione, il Sismabonus, l’Ecobonus ed altri bonus del comparto edile. Tuttavia, ci sono dei bonus non ... Leggi su blowingpost (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Stop alladeie allo sconto in fattura:quali sono iche sono esclusi dalla “stretta”. Scopriamolo. È scattata la “stretta” delladel credito e dello sconto in fattura legata aiedilizi. L’unica modalità ammessa è la detrazione fiscale. Non tutti irientrano nella “stretta” decisa dall’Esecutivo Meloni. Il provvedimento n. 11 dell’anno 2023 introduce limitazioni alle cessioni deid’imposta, ma solo a quelle derivanti daiedilizi, tra cui il Super, ilristrutturazione, il Sisma, l’Ecoed altridel comparto edile. Tuttavia, ci sono deinon ...

