Biglietti Napoli-Lazio, oggi parte la vendita: i prezzi e la modalità d’acquisto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli ha già archiviato la vittoria in Champions League contro l’Eintracht Francoforte ed è già focalizzato sulla prossima gara di campionato contro l’Empoli, in programma sabato 25 febbraio alle ore 18 allo Stadio Castellani. Marzo, invece, sarà un mese ricco di grandi sfide al Maradona: si comincia venerdì 3 con la Lazio, sabato 11 con l’Atalanta e poi il ritorno degli ottavi di Champions con l’Eintracht in programma mercoledì 15. Intanto, a partire dalle ore 16 di oggi, saranno in vendita i Biglietti per il match di Serie A Napoli-Lazio. Curva Napoli Il comunicato del Napoli Questo il comunicato del Napoli sulla vendita dei Biglietti. I ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilha già archiviato la vittoria in Champions League contro l’Eintracht Francoforte ed è già focalizzato sulla prossima gara di campionato contro l’Empoli, in programma sabato 25 febbraio alle ore 18 allo Stadio Castellani. Marzo, invece, sarà un mese ricco di grandi sfide al Maradona: si comincia venerdì 3 con la, sabato 11 con l’Atalanta e poi il ritorno degli ottavi di Champions con l’Eintracht in programma mercoledì 15. Intanto, a partire dalle ore 16 di, saranno inper il match di Serie A. CurvaIl comunicato delQuesto il comunicato delsulladei. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? #NapoliLazio biglietti in vendita dalle ore 16:00 - Azzurri : ?? Sono in vendita i biglietti per ????????????-?????????????????????? ?????????????????? ??? 23 marzo, ore 20.45 ?? Stadio 'Maradona', #Napoli… - Azzurri : ??? Biglietti per Italia-Inghilterra a #Napoli: al via la prelazione per i possessori della ???????? ?????????????? ????????????????????… - allgoalsnapoli : UFFICIALE - Napoli-Lazio, biglietti in vendita dalle 16: Curva a 40 euro e Distinti a 70, tutti i prezzi… - MILANOAZZURRA84 : #NapoliLazio Biglietti in vendita ma ..[..] (@dades77??) -