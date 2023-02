Biden, linea dura contro Mosca: in arrivo altre sanzioni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «L'Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia, mai». A pochi giorni dal primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, Joe Biden ha preso la parola dal castello di Varsavia, in Polonia, dove aveva già parlato 11 mesi fa tuonando contro Vladimir Putin pochi giorni dopo l'invasione. Da un palco all'aperto, nei giardini, davanti a una folla di cittadini polacchi e di rifugiati ucraini, Biden ha parlato all'indomani della sua visita a sorpresa a Kiev, dove è giunto per ribadire a Volodymyr Zelenskyilsostegno Usa. «Un anno fa il mondo temeva la caduta di Kiev ma Kiev ancora resiste, è forte, resiste orgogliosamente e soprattutto continua a essere libera», ha detto Biden dal palco di Varsavia, presentando la guerra in corso come una lotta per la libertà e la democrazia, dipingendo un contrasto fra tenebre e luce, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «L'Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia, mai». A pochi giorni dal primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, Joeha preso la parola dal castello di Varsavia, in Polonia, dove aveva già parlato 11 mesi fa tuonandoVladimir Putin pochi giorni dopo l'invasione. Da un palco all'aperto, nei giardini, davanti a una folla di cittadini polacchi e di rifugiati ucraini,ha parlato all'indomani della sua visita a sorpresa a Kiev, dove è giunto per ribadire a Volodymyr Zelenskyilsostegno Usa. «Un anno fa il mondo temeva la caduta di Kiev ma Kiev ancora resiste, è forte, resiste orgogliosamente e soprattutto continua a essere libera», ha dettodal palco di Varsavia, presentando la guerra in corso come una lotta per la libertà e la democrazia, dipingendo un contrasto fra tenebre e luce, ...

