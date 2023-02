Biden fa una figuraccia | ennesima caduta dall' aereo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente Joeha concluso il suo tour di tre giorni in Europa con l'ennesimo contrattempo. Il numero uno degli Usa è inciampato di nuovo sulle scale dell'Air Force One: salendo con passo svelto sull'che si apprestava a riportarlo in Usa, è scivolato e caduto in avanti. A riferirlo è stato direttamente il pool della Casa Bianca, precisando chesi è comunque ripreso rapidamente, si è rialzato e ha continuato verso la porta, facendo un rapido cenno prima di entrare. Non è la prima volta che accade e questo, alla vigilia dell'inizio della sua campagna elettorale per il nuovo mandato (il voto sarà nel 2024), non farà che rilanciare le voci sul fatto che sia troppo anziano per assumere per la seconda volta un incarico così gravoso. Il presidente, che ha 80 anni, cadde sulle scale dell'Air Force One a soli due ...