Biden e Putin rubano la scena a Giorgia. Ma la missione a Kiev è un importante chiarimento politico per l'Italia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'aveva chiamato "quel signore". E quel signore, cioè Volodymyr Zelensky, gli ha risposto per le rime, nel pieno di una conferenza stampa in diretta tv, da casa sua, cioè il palazzo presidenziale di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'aveva chiamato "quel signore". E quel signore, cioè Volodymyr Zelensky, gli ha risposto per le rime, nel pieno di una conferenza stampa in diretta tv, da casa sua, cioè il palazzo presidenziale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La visita di #Biden a Kyiv è un messaggio potente a Putin ma anche agli alleati occidentali, in un momento decisivo… - DantiNicola : Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con… - nelloscavo : É Storia. @POTUS che arriva in #Ukraina il giorno prima del discorso di #Putin e passeggia con @ZelenskyyUa davanti… - Temujin02293332 : RT @SicilianoSum: L'uscita dal Trattato Start è stata una mossa di #Putin che ha messo sotto scacco ?? il regime #USA di #Biden. La #Russia… - Salvitus1 : RT @World24New: #Putin :'Siamo obbligati a proteggere i nostri figli e lo faremo. Proteggeremo i nostri bambini dal degrado e dalla degener… -