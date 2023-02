Biasin | «Su Inzaghi troppa pressione mediatica Porto più forte dell’Inter»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha speso qualche parola sudopo le critiche all’indomani del pareggio contro la Sampdoria. In merito a Inter-, vede i lusitani favoriti? Fabrizio, su Radio Sportiva, ha preso le difese di: «Comunicato curva? Qualunque tifoso ha il diritto di dire ciò che pensa. Non c’è dietro una ricostruzione, alcuni parlano di curva indirizzata da qualcuno nella società. Non è vero. Allora l’Inter ha avuto un primo mese e mezzo bruttissimo e lìgiustamente andava pungolato. Ma ora il suo lavoro lo sta facendo e anche bene. Non capisco tutta questa, che nonostante il grande distacco dal Napoli, è secondo, in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di ...