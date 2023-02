Biasin: «Altri 75mila anche questa sera per Inter-Porto. È vecchio, ma…» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fabrizio Biasin ha parlato dello stadio San Siro che ospiterà stasera Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sullo stadio San Siro. “Altri 75mila anche questa sera per Inter-Porto.Praticamente mai meno di 70mila ad ogni partita di Inter e Milan. vecchio è vecchio, ma come sa fare il suo lavoro lui, pochissimi“. Fonte: Twitter Fabrizio Biasin Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fabrizioha parlato dello stadio San Siro che ospiterà sta, andata degli ottavi di finale di Champions League. TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabriziosullo stadio San Siro. “per.Praticamente mai meno di 70mila ad ogni partita die Milan., ma come sa fare il suo lavoro lui, pochissimi“. Fonte: Twitter Fabrizio-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Biasin: «Altri 75mila anche questa sera per Inter-Porto. È vecchio, ma...» - - FraLauricella : #Pressing #Biasin: 'L'Inter non può permettersi altri 20 milioni per #Lukaku, deve dimostrare sul campo'. - michelebarone76 : @FBiasin Biasin, questo è un fuoriclasse. Ha due marce in più dei suoi pari età. Non puoi prendere lui come esempio… - MarcoReNer_azz : Sono critico con Inzaghi e soprattutto x la gestione mentale di un gruppo, meno x altri aspetti; non mi faccio però… - Ds7Mattia : @FBiasin Biasin che succede cos’è questo leccaculaggio nei confronti di barella? Si è aggiunto agli altri 2 compagni di merenda? -