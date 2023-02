Berlusconi-Zelensky, Meloni furiosa: “Silvio vuole indebolirmi” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Il signor Berlusconi non ha mai avuto la casa bombardata, non è mai dovuto scappare dai carri armati, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare e tutto questo grazie all’amore fraterno della Russia”. Sono bastate queste pochissime parole di Volodimir Zelensky – in risposta alla domanda di una giornalista italiana durante la conferenza stampa congiunta – per rovinare in gran parte la missione di Giorgia Meloni a Kiev, che puntava proprio a ribadire la vicinanza dell’Italia all’Ucraina dopo l’ormai famoso attacco di Berlusconi a Zelensky durante le elezioni Regionali in Lombardia e Lazio. L’imbarazzo della presidente del Consiglio è stato evidente, la rabbia nei confronti dell’alleato non è più troppo celata. “Silvio vuole ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Il signornon ha mai avuto la casa bombardata, non è mai dovuto scappare dai carri armati, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare e tutto questo grazie all’amore fraterno della Russia”. Sono bastate queste pochissime parole di Volodimir– in risposta alla domanda di una giornalista italiana durante la conferenza stampa congiunta – per rovinare in gran parte la missione di Giorgiaa Kiev, che puntava proprio a ribadire la vicinanza dell’Italia all’Ucraina dopo l’ormai famoso attacco didurante le elezioni Regionali in Lombardia e Lazio. L’imbarazzo della presidente del Consiglio è stato evidente, la rabbia nei confronti dell’alleato non è più troppo celata. “...

