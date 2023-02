Berlusconi-Zelensky, è scontro totale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Era impensabile che le parole di Silvio Berlusconi su Volodymr Zelensky – “da premier quel signore non lo avrei mai incontrato, lo giudico molto negativamente” – sarebbero rimaste senza rilevanti conseguenze. A Kiev la premier Meloni, colta di sorpresa, ha dovuto incassare le bordate polemiche del presidente ucraino contro il leader di Forza Italia. E ora si apre un’altra crepa nella maggioranza di Governo. Nei giorni scorsi c’è stata forte tensione tra Fratelli d’Italia e Forza Italia sul caso della sottosegretaria Montaruli, che si è dimessa dopo una condanna definitiva per peculato. Un episodio non particolarmente rilevante sul piano della tenuta del Governo, come invece rischia di diventarlo quello dei rapporti fra i leader italiani e l’Ucraina in guerra. Silvio Berlusconi e Volodymyr Zelensky. Foto ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Era impensabile che le parole di Silviosu Volodymr– “da premier quel signore non lo avrei mai incontrato, lo giudico molto negativamente” – sarebbero rimaste senza rilevanti conseguenze. A Kiev la premier Meloni, colta di sorpresa, ha dovuto incassare le bordate polemiche del presidente ucraino contro il leader di Forza Italia. E ora si apre un’altra crepa nella maggioranza di Governo. Nei giorni scorsi c’è stata forte tensione tra Fratelli d’Italia e Forza Italia sul caso della sottosegretaria Montaruli, che si è dimessa dopo una condanna definitiva per peculato. Un episodio non particolarmente rilevante sul piano della tenuta del Governo, come invece rischia di diventarlo quello dei rapporti fra i leader italiani e l’Ucraina in guerra. Silvioe Volodymyr. Foto ...

