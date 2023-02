"Berlusconi? Uomo di pace": Tajani, cosa dimenticano tutti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Il governo italiano, Forza Italia e il suo leader, Silvio Berlusconi, sono assolutamente contrari all'invasione russa, e in favore dell'indipendenza ucraina. In Italia e in Europa, Forza Italia e Berlusconi hanno sempre votato a sostegno dell'Ucraina, e continueremo a farlo. Berlusconi è un Uomo di pace". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una cerimonia organizzata al New York Stock Exchange per ricevere il Premio Gei. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Il governo italiano, Forza Italia e il suo leader, Silvio, sono assolutamente contrari all'invasione russa, e in favore dell'indipendenza ucraina. In Italia e in Europa, Forza Italia ehanno sempre votato a sostegno dell'Ucraina, e continueremo a farlo.è undi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, durante una cerimonia organizzata al New York Stock Exchange per ricevere il Premio Gei. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

