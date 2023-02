Berlusconi non replica a Zelensky, ma ci pensa Mosca (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, alla fine ha rinunciato a replicare alla stoccata arrivata da Kiev, ieri, direttamente dalla conferenza stampa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non ha replicato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky Ma sa Arcore, però, trapelano stupore e irritazione per i toni duri usati del leader ucraino contro le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Berlusconi. “Credo che la casa di Berlusconi non è mai stata bombardata dai missili, né un suo partner russo è mai arrivato a casa sua con un carro armato, nessuno ha mai ucciso i suoi parenti” ha detto ieri Zelensky rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del Cav. Le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il leader di Forza Italia, Silvio, alla fine ha rinunciato are alla stoccata arrivata da Kiev, ieri, direttamente dalla conferenza stampa del presidente ucraino Volodymyre Giorgia Meloni. Il leader di Forza Italia, Silvio, non hato al presidente ucraino VolodymyrMa sa Arcore, però, trapelano stupore e irritazione per i toni duri usati del leader ucraino contro le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da. “Credo che la casa dinon è mai stata bombardata dai missili, né un suo partner russo è mai arrivato a casa sua con un carro armato, nessuno ha mai ucciso i suoi parenti” ha detto ieririspondendo a una domanda sulle dichiarazioni del Cav. Le ...

