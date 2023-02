Berlusconi e l'irritazione per le parole di Zelensky: 'So cosa è la guerra' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continua, a distanza, la 'saga' tra Silvio Berlusconi e Volodymyr Zelensky . E stavolta è il presidente ucraino che affonda il colpo contro il leader di Forza Italia. 'Io credo che la casa di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Continua, a distanza, la 'saga' tra Silvioe Volodymyr. E stavolta è il presidente ucraino che affonda il colpo contro il leader di Forza Italia. 'Io credo che la casa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Berlusconi e l'irritazione per le parole di Zelensky: «So cosa è la guerra» - fracchio_2 : RT @tempoweb: 'Ho vissuto gli orrori della guerra', l'irritazione di #Berlusconi per #Zelensky #22febbraio #iltempoquotidiano https://t.co… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: 'Ho vissuto gli orrori della guerra', l'irritazione di #Berlusconi per #Zelensky #22febbraio #iltempoquotidiano https://t.co… - mummy53690440 : Berlusconi irritato per l'attacco di Zelensky: ho vissuto gli orrori della guerra - tempoweb : 'Ho vissuto gli orrori della guerra', l'irritazione di #Berlusconi per #Zelensky #22febbraio #iltempoquotidiano… -