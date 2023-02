Berlino, uccisa bambina di 5 anni: era stata trovata esanime vicino a un parco. Arrestato il babysitter amico di famiglia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una bambina di 5 anni è morta all’ospedale di Berlino dopo essere stata trovata in fin di vita da un passante nella zona del Bürgerpark nel quartiere Pankov, parte Nord della capitale della Germania. La polizia sospetta si tratti di un omicidio. Un uomo di 19 anni è stato Arrestato, come dice l’account Twitter della stessa polizia. La bambina era scomparsa nel pomeriggio in un altro parco, distante alcune centinaia di metri. La piccola riportava i segni di almeno una ferita da arma da taglio. Il giovane Arrestato, secondo le prime ricostruzioni dei giornali tedeschi, è il babysitter che si prende cura dei 4 figli di una stessa famiglia (secondo quanto riferito dalla polizia le madri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Unadi 5è morta all’ospedale didopo esserein fin di vita da un passante nella zona del Bürgerpark nel quartiere Pankov, parte Nord della capitale della Germania. La polizia sospetta si tratti di un omicidio. Un uomo di 19è stato, come dice l’account Twitter della stessa polizia. Laera scomparsa nel pomeriggio in un altro, distante alcune centinaia di metri. La piccola riportava i segni di almeno una ferita da arma da taglio. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni dei giornali tedeschi, è ilche si prende cura dei 4 figli di una stessa(secondo quanto riferito dalla polizia le madri ...

