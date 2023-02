Berlino, bimba di 5 anni trovata morta in un parco. Arrestato un ragazzo di 19 anni per omicidio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Berlino bimba uccisa. Una bambina di 5 anni è stata trovata in fin di vita in un parco di Berlino ed è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. A riportarlo il quotidiano Bild. Stando alla ricostruzione del media tedesco, la piccola era scomparsa da Berlino martedì pomeriggio ed è stata trovata in fin ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023)uccisa. Una bambina di 5è statain fin di vita in undied èpoco dopo il suo arrivo in ospedale. A riportarlo il quotidiano Bild. Stando alla ricostruzione del media tedesco, la piccola era scomparsa damartedì pomeriggio ed è statain fin ... TAG24.

