Bergamo, nascondevano droga nei pennarelli per introdurla in carcere (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Polizia penitenziaria. A insospettire gli agenti la ricezione sospetta di pacchi postali per i detenuti della casa circondariale di via Gleno. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Polizia penitenziaria. A insospettire gli agenti la ricezione sospetta di pacchi postali per i detenuti della casa circondariale di via Gleno.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Bergamo, nascondevano droga nei pennarelli per introdurla in carcere - L'Eco di Bergamo - webecodibergamo : A insospettire gli agenti la ricezione sospetta di pacchi postali per i detenuti della casa circondariale di via Gl… -