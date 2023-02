'Ben reagito al loro vantaggio E il pareggio ci ha molto motivato' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mobilieri, parla il capitano. Aleksander Lici autore della. rete che ha fatto guadagnare. un punto ai rossoblù. ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mobilieri, parla il capitano. Aleksander Lici autore della. rete che ha fatto guadagnare. un punto ai rossoblù. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _MarcoAnselmi : @valy_s Sveglia il mondo è cambiato l’Ucraina non è e non era entrata ne nella NATO ne in Europa ma la Russia, per… - lorem65 : Avete provocato come sempre però questa volta non avete trovato donne e anziani ma una batteria ben composta, hann… - Paciok1991 : @BrunaCaruso6 @Proserpina65 In Eurovisione sono abituati a cose ben più grandi di queste. Si staranno facendo due r… - ShiHiChan : RT @_vivx_: questo discorso di ivana perfetto, probabilmente non ha saputo gestire il dolore e non è una colpa da addossargli perché ognuno… - Antonel45sck : RT @_vivx_: questo discorso di ivana perfetto, probabilmente non ha saputo gestire il dolore e non è una colpa da addossargli perché ognuno… -