Belve | Naike Rivelli rivela | “Gli uomini si avvicinavano a me per arrivare a mia madre” Poi parla di cocaina e autolesionismo | “Ho rischiato di morire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si è tenuta ieri, 21 febbraio, la puntata d’esordio diin prime-time (su Rai Due). Tra gli ospiti della serata anche, l’attrice e cantante, figlia di Ornella Muti. Per lei un look eccentrico, non tanto per i vestiti scelti (una tutina vedo-non vedo ma ben coperta da una lunga giacca bianca), bensì per gli accessori. Una collana con un seno appeso e orecchini a forma di scroto: “La collana me l’ha data un’artista armena e per me rappresenta le donne dell’Est che in questo momento hanno bisogno di sostegno – ha spiegato lei -. Poi ho pensato che anche glidovessero essere sostenuti“. Quindi,ndo della mamma-diva, ha detto: “Da piccola, ovunque andassi, mi dicevano: ‘Uh che peccato, è bella come la mamma ma non ha gli occhi chiari’ e questo mi ha urtato molto. Poi mi sono ...