Belve, la Fagnani e Anna Oxa: intervista impossibile? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il magazine Chi titola "Dietro le quinte della crisi. Il momento d'oro sul lavoro di Giulia mette sotto pressione la vita di coppia". La psicologa Ilaria Squaiella, parlando della crisi (superata) tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ha fatto il punto della situazione. "Per la Salemi questo è un periodo d'oro: è la realizzazione di sogni coltivati negli anni e che si stanno concretizzando, è naturale che lo voglia vivere al cento per cento. Così il lavoro occupa quasi la totalità del tempo e i momenti per la coppia sono più limitati... " Marysthell Polanco aveva dichiarato riguardo a Silvio Berlusconi e ai soldi da lui ricevuti: "Mi sembrano più la mancia del nonno al nipote". Ora la ragazza quella mancia la dà al nuovo fidanzato con il quale vive in Svizzera: in pratica un toy boy l'aspirante rapper Yung Qba (niente a che fare con il filosofo). Insieme spesso a serate trash con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Al via la nuova stagione di #Belve condotto da @francescafagnan. Dal #21febbraio, ogni martedì in prima serata su… - fraversion : Fagnani: “Di quant’è la villa dove vivete? Mille metri quadri?” Wanda Nara: “Un po’ di più di mille” Fagnani: “Cert… - trash_italiano : Francesca Fagnani intervista Anna Oxa a Belve. Martedì 21 febbraio, su Rai 2, alle ore 21.20. - valebaru82 : @siriomerenda Comunque tutte le volte che la Fagnani lo guarda in quel modo e commenta con “vabbè”… mi fa morire. D… - vera92 : RT @_mattia_meli: la faccia di Francesca Fagnani dopo le parole di Ignazio La Russa MI STO PISCIANDO SOTTO #Belve -