BELVE IN PRIMA SERATA: TROPPO LUNGO, ASCOLTI SUFFICIENTI, FAGNANI SI CONFERMA (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ieri sera è andato in onda, per la PRIMA volta in prime time, “BELVE” condotto dalla bravissima Francesca FAGNANI. Un parterre di ospiti non da poco tra cui, in apertura di puntata, Anna Oxa che è stata protagonista di un’intervista alquanto surreale. La FAGNANI a quasi ogni domanda riceveva risposte fumose mai concrete, idilliache direi. La cantante, non TROPPO avvezza a rapportarsi con il mondo esterno come lei stessa ha ammesso, ha accettato l’invito senza però aprirsi, “fregando” il meccanismo del format. L’impenetrabilità ha regnato. L’intervista, talmente stravagante, è corsa via in un attimo e lo spettatore avrebbe voluto che non finisse mai per non uscire da quella sensazione di vaghezza, suscitando uno stato quasi ipnotico. Successivamente, con Wanda Nara, ci si è (ri)catapultati ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ieri sera è andato in onda, per lavolta in prime time, “” condotto dalla bravissima Francesca. Un parterre di ospiti non da poco tra cui, in apertura di puntata, Anna Oxa che è stata protagonista di un’intervista alquanto surreale. Laa quasi ogni domanda riceveva risposte fumose mai concrete, idilliache direi. La cantante, nonavvezza a rapportarsi con il mondo esterno come lei stessa ha ammesso, ha accettato l’invito senza però aprirsi, “fregando” il meccanismo del format. L’impenetrabilità ha regnato. L’intervista, talmente stravagante, è corsa via in un attimo e lo spettatore avrebbe voluto che non finisse mai per non uscire da quella sensazione di vaghezza, suscitando uno stato quasi ipnotico. Successivamente, con Wanda Nara, ci si è (ri)catapultati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - Raiofficialnews : Al via la nuova stagione di #Belve condotto da @francescafagnan. Dal #21febbraio, ogni martedì in prima serata su… - bubinoblog : BELVE IN PRIMA SERATA: TROPPO LUNGO, ASCOLTI SUFFICIENTI, FAGNANI SI CONFERMA - AndreaParre87 : Autocit. di autocit. per dire che un programma non può dire tutto ciò che deve al debutto. Sicuramente i numeri di… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Torna #Belve con l’esordio in prima serata. In un prime time ricco di programmi alternativi, tiene botta agli ascolti ma non b… -