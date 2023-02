Beckham, le nozze milionarie del figlio Brooklyn finiscono in tribunale: il motivo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il primogenito dell'ex centrocampista inglese e di Victoria Adams ha sposato lo scorso anno la fidanzata Nicola Peltz Leggi su golssip (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il primogenito dell'ex centrocampista inglese e di Victoria Adams ha sposato lo scorso anno la fidanzata Nicola Peltz

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DeLuciaUnige : Le cime di rapa 229. Per le nozze del figlio di David Beckham, spesi 93 mila euro solo per il trucco. - higuera2866 : RT @Corriere: Le nozze del figlio di Beckham in tribunale: trucco da 93mila euro (e sgarbo a Victoria) - infoitcultura : Perché le nozze milionarie di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono finite in tribunale - infoitcultura : Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, le loro nozze milionarie finiscono in tribunale - infoitcultura : Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, le nozze finiscono in tribunale -