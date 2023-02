(Di mercoledì 22 febbraio 2023)dueincensurati con 8kg di. I due, entrambiper una nota società di trasporti. Controllati i via Montagna spaccata a Napoliduecon 8kg di. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due incensurati di 29 e 26 anni. I due sonoper una nota società di trasporti. I militari li hanno controllati in strada, poco lontano dalla centrale via Montagna Spaccata a Napoli. Erano ai piedi del loro furgone aziendale e stavano tentando di liberarsi di un grosso pacco. Un comportamento che ha acceso la curiosità dei militari che hanno raggiunto il furgone e chiesto spiegazioni. Dalla scatola l’inconfondibile aroma di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Beccati due corrieri incensurati con 8kg di marijuana. I due, entrambi corrieri per una nota società di trasporti.… -

... nascosta, per poi essere diffusa attraverso inelle altre regioni coinvolte. Torino, la droga nascosta nelle forme di Grana Padano Per assicurarsi di non esserenei loro spostamenti ...I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti, due soggetti siciliani. I duehanno tentato di sottrarsi al controllo di polizia con una manovra azzardata dell'autovettura su cui viaggiavano, ma dopo un breve inseguimento, sono stati raggiunti e fermati dalle fiamme ...

Beccati corrieri con 8kg di marijuana: arrestati Punto! Il web magazine

Tenta una truffa con la tecnica del finto sinistro stradale, arrestato un ... Punto! Il web magazine

Controlli Studi Medici di famiglia e pediatrici: 14% irregolari Punto! Il web magazine

Cosenza, beccato corriere con 10 kg di cocaina nell'auto: arrestato 26enne di Soriano Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

Avvocato fa entrare hashish in carcere: arrestato Punto! Il web magazine

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Droga al Pallonetto di Santa Lucia, in due beccati con erba e cocaina. L'azione degli agenti del commissariato ...