Bayern Monaco-Psg: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bayern Monaco-Psg sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Secondo dei due atti dello scontro stellare tra i bavaresi e i parigini, che dopo l’andata nel giorno di San Valentino tornano in campo per giocarsi tutte le carte a disposizione in chiave passaggio del turno. Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 8 marzo, diretta tv e streaming sui canali Sky Sport e su Infinity di Mediaset. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023)-Psg sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudeldeglidi finale di. Secondo dei due atti dello scontro stellare tra i bavaresi e i parigini, che dopo l’annel giorno di San Valentino tornano in campo per giocarsi tutte le carte a disposizione in chiave passaggio del turno. Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 8 marzo,tv esui canali Sky Sport e su Infinity di Mediaset. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rossonerosemper : RT @cinessiani1: Sto leggendo che L’eintracht in pratica è il Bayern Monaco, mi sto avvelenando coi napoletani - cinessiani1 : Sto leggendo che L’eintracht in pratica è il Bayern Monaco, mi sto avvelenando coi napoletani - Slim_Mathers72 : RT @GA7_Official: C’è una differenza di narrazione tra il dire “sesti in Bundesliga” e “a -5 dal Bayern Monaco primo”. - fran_rkid : RT @GA7_Official: C’è una differenza di narrazione tra il dire “sesti in Bundesliga” e “a -5 dal Bayern Monaco primo”. - Mestanaccount1 : RT @GA7_Official: C’è una differenza di narrazione tra il dire “sesti in Bundesliga” e “a -5 dal Bayern Monaco primo”. -