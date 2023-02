Bayern Monaco, Nagelsmann multato per aggressione verbale agli arbitri contro il Monchengladbach (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha ricevuto una multa di 50mila euro, per aver aggredito verbalmente i direttori di gara nell’ultimo match di Bundesliga contro il Borussia Monchengladbach. La Federcalcio tedesca ha poi spiegato la decisione del tribunale federale di multarlo solamente e non sospenderlo, scrivendo nel comunicato: “Premesso che fino ad ora non si era mai presentato davanti al tribunale sportivo, tenuto conto che quella sera stessa si era scusato e si è mostrato anche ragionevole nella sua posizione davanti al comitato di controllo, il tribunale ha deciso di non sospenderlo”. L’allenatore infatti si è subito scusato su Twitter, chiedendo perdono per le critiche all’arbitro Welz e a tutti i suoi collaboratori e ammettendo di aver usato l’espressione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’allenatore del, Julian, ha ricevuto una multa di 50mila euro, per aver aggredito verbalmente i direttori di gara nell’ultimo match di Bundesligail Borussia. La Federcalcio tedesca ha poi spiegato la decisione del tribunale federale di multarlo solamente e non sospenderlo, scrivendo nel comunicato: “Premesso che fino ad ora non si era mai presentato davanti al tribunale sportivo, tenuto conto che quella sera stessa si era scusato e si è mostrato anche ragionevole nella sua posizione davanti al comitato dillo, il tribunale ha deciso di non sospenderlo”. L’allenatore infatti si è subito scusato su Twitter, chiedendo perdono per le critiche all’arbitro Welz e a tutti i suoi collaboratori e ammettendo di aver usato l’espressione ...

