Basket | Qualificazioni Mondiali 2023 | Italia | c’è l’Ucraina a Livorno per un ritorno dopo 27 anni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) A metà trae debutto: così si può definire la sfida diche vedrà l’opposta alnella quinta partita della seconda fase di qualificazione aidel. Si tratta di un confronto utile solo per la classifica, almeno da parte azzurra, visto che il pass per Giappone, Indonesia e Filippine è già stato staccato nello scorso novembre battendo la Georgia a Tbilisi. La parte delsi lega al fatto che in terra labronica la squadra azzurra non scendeva in campo dal 1996, ma non al Modigliani Forum. Si giocava, infatti, al palasport in via Allende, quello della gara-5 tra Enichem e Philips Milano diventata tra le partite più famose, se non addirittura la più famosa, di tutta la storia della pallacanestrona. ...