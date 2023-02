Basket, Pozzecco sceglie i 12 azzurri per Italia-Ucraina: Biligha capitano, esordio di Visconti, c’è Mannion (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Italia affronterà l’Ucraina nel penultimo match delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di Basket. Gli azzurri scenderanno in campo giovedì 23 febbraio (ore 21.00) al Modigliani Forum di Livorno (già sold out). I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco hanno già staccato il biglietto per la rassegna iridata e l’incrocio di domani sarà importante per fare un po’ di esperimenti, proprio come la sfida conclusiva di domenica 26 febbraio contro la Spagna a Caceres (anche se entrambe le contese risultano importanti ai fini del ranking che determinerà i gironi dei Mondiali). Il Commissario Tecnico ha scelto i 12 azzurri per l’incrocio con l’Ucraina, che avrà luogo nella località toscana da cui la nostra Nazionale era assente da ben 27 anni. Spicca l’esordio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’affronterà l’nel penultimo match delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di. Gliscenderanno in campo giovedì 23 febbraio (ore 21.00) al Modigliani Forum di Livorno (già sold out). I ragazzi di coach Gianmarcohanno già staccato il biglietto per la rassegna iridata e l’incrocio di domani sarà importante per fare un po’ di esperimenti, proprio come la sfida conclusiva di domenica 26 febbraio contro la Spagna a Caceres (anche se entrambe le contese risultano importanti ai fini del ranking che determinerà i gironi dei Mondiali). Il Commissario Tecnico ha scelto i 12per l’incrocio con l’, che avrà luogo nella località toscana da cui la nostra Nazionale era assente da ben 27 anni. Spicca l’...

