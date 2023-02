Basket: Nba, i Brooklyn Nets si affidano a coach Vaughn fino al 2027 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) New York, 22 feb. - (Adnkronos) - Da oggi la carica di allenatore dei Brooklyn Nets per Jacques Vaughn ha un significato diverso. Dopo essere stato promosso a capo allenatore in seguito all'allontanamento di Steve Nash, Vaughn ha ottenuto dai Nets l'estensione contrattuale in virtù di un accordo pluriennale che lo lega alla franchigia newyorkchese fino alla stagione 2026-27. Brooklyn, attualmente quinta nella Eastern Conference con un record di 34 vittorie e 24 sconfitte, è però 32-19 (quinto miglior record NBA) dal 1 novembre a oggi, da quando Vaughn è subentrato all'esonerato Nash sulla panchina dei Nets. "Ha avuto un impatto immediato e di valore incommensurabile sulla nostra organizzazione - ha dichiarato il GM di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) New York, 22 feb. - (Adnkronos) - Da oggi la carica di allenatore deiper Jacquesha un significato diverso. Dopo essere stato promosso a capo allenatore in seguito all'allontanamento di Steve Nash,ha ottenuto dail'estensione contrattuale in virtù di un accordo pluriennale che lo lega alla franchigia newyorkchesealla stagione 2026-27., attualmente quinta nella Eastern Conference con un record di 34 vittorie e 24 sconfitte, è però 32-19 (quinto miglior record NBA) dal 1 novembre a oggi, da quandoè subentrato all'esonerato Nash sulla panchina dei. "Ha avuto un impatto immediato e di valore incommensurabile sulla nostra organizzazione - ha dichiarato il GM di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Basket: Nba, i Brooklyn Nets si affidano a coach Vaughn fino al 2027 - - Fabiomell11 : Sarà anche bella NBA ma questo non è basket, è una specie di pallamano ??????? - Fabiomell11 : @SandroSca_rpa Il calcio non è basket La champions non è l'nba E l'Europa non è l'america del nord Andate a veder… - antogara : @guich76 @SandroSca_rpa Il basket ha una formula che funzionerà sempre, ogni 24 secondi qualcosa deve per forza acc… - interismo1709 : @SandroSca_rpa @Marco_Rogerio_ Stai parlando di un altro sport, e l’NBA è ancora una cosa diversa rispetto al baske… -